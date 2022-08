Budgam encounter: कश्मीरी पंडित राहुल और आमरीन भट को मारने वाला लतीफ मारा गया, मुठभेड़ के बाद लश्कर के दो आतंकी ढेर, 25-30 किग्रा आईईडी बरामद

Highlights सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया। लश्कर के तीन आतंकवादियों को मुठभेड़ स्थल पर घेर लिया गया है। आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकवादी ढेर हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने पहले कहा था कि मई में कश्मीरी पंडित राहुल भट की हत्या में शामिल लतीफ राठेर सहित लश्कर के तीन आतंकवादियों को मुठभेड़ स्थल पर घेर लिया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अब तक दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ अब भी जारी है।’’ इससे पहले, पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया था कि सुरक्षा बलों ने जिले में खानसाहिब इलाके के वाटरहेल में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया।

Input was received that three terrorists of terror outfit LeT(TRF) including terrorist Lateef Rather who was involved in several civilian killings including Rahul Bhat and Amreen Bhat were hiding in Budgam district. All three terrorists have been killed: ADGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/7xGuIxyTH7