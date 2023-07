WATCH: बृजभूषण शरण सिंह ने महिला जर्नलिस्ट के साथ किया दुर्व्यवहार, माइक तोड़ने का किया प्रयास

Highlights जब महिला जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आपके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है इस पर उन्होंने महिला पत्रकार से कहा मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है फिर पत्रकार ने आगे सवाल किया कि क्या आप इस्तीफा देंगे? इस सवाल पर उन्होंने अपना आपा खो दिया

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अब तक की जांच" के आधार पर ऐसा कहा गया है।

चार्जशीट को लेकर जब मंगलवार को एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल की महिला पत्रकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो डब्ल्यूएफआई प्रमुख ने उस पत्रकार से न केवल बदतमीजी से पेश आए, बल्कि अपनी कार के दरवाजे से उसके माइक को भी तोड़ने का प्रयास किया।

जब महिला जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आपके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। इसमें आपके खिलाफ कई बातें सामने आ रही हैं? इस पर उन्होंने महिला पत्रकार से कहा मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। फिर पत्रकार ने आगे सवाल किया कि क्या आप इस्तीफा देंगे? इस सवाल पर उन्होंने अपना आपा खो दिया और महिला पत्रकार पर गुस्साते हुए कहा क्यों दे इस्तीफा? उन्होंने आगे कहा कि आप इस्तीफा किस बात की मांग रही हैं आप? चुप।

महिला पत्रकार ने कहा कि आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? आपके खिलाफ छह केस दायर हो चुके हैं क्या कहना चाहेंगे? बृजभूषण इस सवाल पर कुछ नहीं बोलते हैं और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। उधर पत्रकार लगातार उन पर सवाल दागती है। जब वह अपनी गाड़ी पर बैठ जाते हैं तो वह तेजी से दरवाजा बंद करते हैं। इस पर रिपोर्टर का माइक टूटकर नीचे गिर जाता है।

