बिहार के सासाराम में बम विस्फोट, 5 घायल; घटनास्थल से स्कूटी बरामद, जानें डीएम ने क्या कहा?

Highlights घायलों को बीएचयू अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना स्थल से एक स्कूटी बरामद हुई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

पटना: बिहार के सासाराम के शेरगंज इलाके में शनिवार को बम विस्फोट हुआ जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सासाराम के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि अधिकारी फिलहाल सभी कोणों से जांच कर रहे हैं और विस्फोट का कारण अज्ञात है।

डीएम धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, घायलों को बीएचयू अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि रोहतास के सासाराम में बम विस्फोट की घटना स्थल से एक स्कूटी बरामद हुई है। विधि विज्ञान प्रयोग शाला (एफएसएल) की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सांप्रदायिक घटना नहीं लगती।

