Bollywood vs Bhojpuri: आसनसोल में बॉलीवुड बनाम भोजपुरी, बंगाल की धरती पर टकराएंगे दो लाल

Highlights बीजेपी बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को दे सकती है टिकट आसनसोल सीट पर मौजूदा सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के दो स्टार बंगाल की धरती पर होंगे आमने सामने

Lok Sabha Elections 2024: भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पवन का वर्षों से चुनाव लड़ने का सपना आगामी लोकसभा चुनाव में पूरा होने वाला है। सूत्रों की माने तो उन्हें बीजेपी बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से मैदान में उतारेगी। इस सीट पर पूर्व में बिहार की पटना साहिब से बीजेपी से सांसद रहे और मशहूर अभिनेता सांसद हैं।

शत्रुघ्न सिन्हा यहां टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। माना जा रहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टिकट देंगी। वहीं, इस सीट पर बिहार के दो लाल बंगाल की धरती पर एक दूसरे से टकराएंगे। हालांकि, पवन सिंह बिहार के आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं।

चुनाव को लेकर वह बीते कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले थे। वहीं, गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालाय में उम्मीदवारों के नाम पर देर रात तक मंथन हुआ। सुबह 3.30 बजे पीएम मोदी बीजेपी कार्यालाय से बाहर निकले। इसके बाद से कहा जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी आसनसोल से टिकट दे सकती है।

आसनसोल सीट 2019 में बीजेपी ने जीती

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया था। बाबुल बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी जीत गए। लेकिन, बीजेपी में अनबन होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद वह बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़े। यहां से जीते तो सरकार में मंत्री बने।

बाबुल के जाने के बाद आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए। टीएमसी ने भाजपा के कभी सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया। सिन्हा उपचुनाव जीत गए। सिन्हा ने अग्निमित्र पॉल को हराया था। माना जा रहा है कि 2022 की हार का बदला लेने के लिए सिन्हा के आगे पवन सिंह को मैदान में उतारा जाएगा।

