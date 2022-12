भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी संग रघुराम राजन के शामिल होने पर भाजपा का तंज, कहा- खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं पूर्व RBI गवर्नर

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भागीदारी पर भाजपा ने तंज कसा। राजन बुधवार सुबह राजस्थान में गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शामिल हुए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि राजन खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भागीदारी पर भाजपा ने तंज कसा। राजन बुधवार सुबह राजस्थान में गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शामिल हुए। पदयात्रा में भाग लेने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि राजन खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं।

Raghuram Rajan, former RBI Governor, a Congress appointee, joining Rahul Gandhi’s Bharat Jodo Yatra is not a surprise. He fancies himself as the next Manmohan Singh. Just that his commentary on India’s economy should be discarded with disdain. It is coloured and opportunistic…