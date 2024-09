'यह कोई बलिदान नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर..', BJP का अरविंद केजरीवाल पर हमला

Highlights अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर भाजपा का हमला कहा- यह कोई बलिदान नहीं बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐसा किया

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा वाले बयान के बाद भाजपा ने हमला किया। ऐसे में भाजपा नेता मनजिंदर सिंह ने कहा कि यह कोई बलिदान नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि वह सीएम की कुर्सी के पास नहीं जा सकते और किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते है। इसलिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर मनोज तिवारी ने भी कहा कि अब केजरीवाल और दिल्ली वासियों को गुमराह नहीं कर सकते, उन्होंने दिल्ली को गर्त में पहुंचाया है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा वाले बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला सुनाया था जब आपने 'जेल या जमानत' मांगी थी, आप सभी 7 (दिल्ली में लोकसभा सीटें) हार गए और जेल भेज दिए गए। अब उन्होंने दो दिन का समय मांगा है क्योंकि वह अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए सभी विधायकों को मना रहे हैं। शराब घोटाले में शामिल होने के कारण उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।''

#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's 'I am going to resign from the CM position after 2 days' statement, BJP leader Manjinder Singh Sirsa says, "Arvind Kejriwal has announced that he will resign after two days and become the CM again when he gets a verdict from the… pic.twitter.com/U4Hy7j0Y4J