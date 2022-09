'बिहार में भाजपा जल्द जदयू-राजद के गठबंधन को तोड़ेगी', राज्य की सियासत को लेकर सुशील मोदी का बड़ा बयान

Highlights भाजपा नेता ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा- कोई पोस्टर या होर्डिंग्स लगाकर प्रधानमंत्री नहीं बन जाता उन्होंने कहा- हम जल्द बिहार में जेडीयू-राजद के गणबंधन को तोड़ेंगे और इसे भी जदयू मुक्त प्रदेश बनाएंगे शुक्रवार को मणिपुर में जनता दल (यूनाइटेड) के 5 विधायकों ने भाजपा में कर लिया विलय

पटना: मणिपुर में जनता दल (यूनाइटेड) के पांच विधायकों के भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को दिए अपने एक बयान में कहा, मणिपुर जदयू मुक्त हो चुका है। बीजेपी जल्द बिहार में महागठबंधन (जदयू-राजद और कांग्रेस) को तोड़ेगी।

उन्होंने कहा, "मणिपुर में 5 जदयू विधायकों ने भाजपा को ज्वॉइन कर लिया है। अब राज्य जदयू मुक्त हो चुका है। हम जल्द बिहार में जेडीयू और राजद के गणबंधन को तोड़ेंगे और इसे भी जदयू मुक्त प्रदेश बनाएंगे।" पोस्टर को लेकर भाजपा नेता ने कहा, कोई पोस्टर या होर्डिंग्स लगाकर प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है।

