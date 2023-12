भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों बनाएगी मुख्यमंत्री: सूत्र

Highlights राजस्थान में, भाजपा को वसुंधरा राजे, दीया कुमारी और बाबा बालकनाथ के बीच एक चुनौतीपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेता रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पांचवें कार्यकाल में वापसी की संभावना है

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देगी। बुधवार को एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। भाजपा को आगामी पांच वर्षों के लिए नए मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने के लिए संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों का चयन करने के महत्वपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान में, भाजपा को वसुंधरा राजे, दीया कुमारी और बाबा बालकनाथ के बीच एक चुनौतीपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ रहा है, या वह एक अप्रत्याशित उम्मीदवार पेश कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेता रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अलावा अरुण साव, ओपी चौधरी का नाम भी चर्चा में है। इसी तरह, मध्य प्रदेश के चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पांचवें कार्यकाल में वापसी की संभावना है।

BJP to give responsibility of CM post to new faces in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, where assembly polls were held recently: Sources