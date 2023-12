"भाजपा राम की बात करती है लेकिन उसका चरित्र कहीं भी उनके करीब नहीं है", कपिल सिब्बल का राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भाजपा पर तंज

Highlights कपिल सिब्बल ने राम मंदिर उद्घाटन को भाजपा का प्रचार साधन बताया भाजपा राम की बात करती है लेकिन उनका चरित्र कहीं भी भगवान राम के करीब नहीं है भाजपा शोर करती है कि वो राम का महिमामंडन कर रही है, ये केवल दिखावा भर है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को उद्घाटित होन वाले भव्य राम मंदिर को भाजपा के लिए प्रचार का साधन बताते हुए बेहद तीखा हमला किया है।

राम मंदिर पर विपक्ष के आक्रामक रुख का समर्थन करते हुए पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एएनआई से कहा, "यह पूरा मुद्दा दिखावा है। बीजेपी राम के बारे में बात करते हैं लेकिन उनका व्यवहार, उनका चरित्र कहीं भी भगवान राम के करीब नहीं है। सच्चाई, सहिष्णुता, त्याग और दूसरों के प्रति सम्मान भगवान राम के कुछ लक्षण हैं लेकिन वे ठीक इसके विपरीत करते हैं और कहते हैं कि हम राम का महिमामंडन कर रहे हैं।"

#WATCH | On the opposition's stance on the Ram Temple, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "This whole issue is a show-off. They (BJP) talk about Ram but their behaviour, their character are nowhere close to Lord Ram's. Truthfulness, tolerance, sacrifice, and respect for others are… pic.twitter.com/ufpBBLkpew