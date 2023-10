एप्पल के अलर्ट मैसेज को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- 'अपने मोबाइल फोन का सदुपयोग करें'

Highlights भाजपा नेता ने कहा, एप्पल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये अलर्ट अक्सर झूठे अलार्म होते हैं भाजपा नेता ने कहा कि वह पुलिस में शिकायत करने या एप्पल को लिखने की बजाय राजनीति कर रहे हैं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं

नई दिल्ली: एप्पल के अलर्ट मैसेज को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा ने तंज कसा है। मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता से यह आग्रह किया कि वह अपने मोबाइल फोन का उपयोग सही से करें। भाजपा नेता ने कहा, एप्पल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये अलर्ट अक्सर झूठे अलार्म होते हैं।

उन्होंने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी और अन्य ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि वह पुलिस में शिकायत करने या एप्पल कंपनी को लिखने की बजाय राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमने भी साइबर विशेषज्ञों से बात की है - कुछ ऐसे देश हैं जो भारत से दुश्मनी रखते हैं और इस तरह की जासूसी करने में माहिर हैं, मैं मैं यह कहना चाहूंगा कि मैलवेयर, फ़िशिंग और स्पाइवेयर आपके फोन पर तब आते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसी वेबसाइटों तक पहुंचता है और गलत सामग्री भी देखता है।

#WATCH | On Apple's 'state-sponsored attack' message to some Opposition members, BJP leader Gaurav Bhatia says, "Rahul Gandhi, I would like to request you to make good use of your mobile phone. Don't forge an alliance with any such anti-national force or don't access any such… pic.twitter.com/YxkWBnnvvA