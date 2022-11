यूपी, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उपचुनावः बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, देखें लिस्ट

Highlights उपचुनाव सहित गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव की मतगणना आठ दिसंबर को होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती मिली है। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

नई दिल्लीः भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ (प्रत्येक में एक-एक सीट पर) तथा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और खतौली विधानसभा सीट में उपचुनाव भी पांच दिसंबर को होना है।

खतौली विधानसभा सीट एवं अन्य सीटों पर उपचुनाव सहित गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव की मतगणना आठ दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। खतौली से राजकुमारी सैनी और रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है।

