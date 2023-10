Assembly Elections 2023: मिजोरम के लिए भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, जानें कौन हुआ आउट और कौन इन..

Highlights भाजपा ने मिजोरम के लिए दूसरी सूची जारी की इससे पहले 12 उम्मीदवारों की लिस्ट बुधवार को जारी की थी वहीं, राज्य में 5 दिसंबर को यह सामने आएगा कि कौन बनेगा राज्य का सीएम

नई दिल्ली:विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने मिजोरम के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 9 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। वहीं, राज्य में 13 अक्टूबर से नोमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए फाइल करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर चुनाव आयोग ने रखी है।

इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बुधवार को मिजोरम के लिए 12 प्रत्याशियों वाली पहली सूची जारी की थी। बताते चले कि मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने है और उसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही 5 दिसंबर को चार राज्यों के साथ ही मिजोरम का भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। मिजोरम में विधानसभा की सीट 40 हैं।

BJP issues the second list of nine candidates for the upcoming Mizoram elections. pic.twitter.com/e0RQQIkEOa