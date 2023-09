भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा को जान से मारने की मिली धमकी, दिल्ली पुलिस जाँच में जुटी

Highlights भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा के एक सहायक को एक धमकी भरा कॉल आया फोन करने वाले ने धमकी दी कि "जय पांडा के साथ वही किया जाएगा जो नबा दास के साथ किया गया था नबा दास ओडिशा के कैबिनेट मंत्री थे, जिनकी इस साल जनवरी में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक आधिकारिक बयान में लिखा, ''बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय पांडा के एक सहायक को एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें फोन करने वाले ने धमकी दी कि ''जय पांडा के साथ भी वही किया जाएगा जो'' नाबा दास" (ओडिशा के कैबिनेट मंत्री जिनकी इस साल की शुरुआत में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी) के साथ किया गया।

A threat call was received by an assistant of Jay Panda, National Vice President of BJP, in which the caller threatened that "the same thing will be done to Jay Panda which was done to Naba Das)...A complaint with all details of the threat call has been lodged with the Delhi… pic.twitter.com/xFpQyUEvji