Women In Sandeshkhali 'ब्लाउज और साड़ी खोलकर चेक किया'...फिर वीडियो बनाया, ममता सरकार पर गंभीर आरोप

BJP MP Locket Chatterjee: भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बारासात में पीएम मोदी की सभा में शामिल होने के लिए संदेशखाली की महिलाओं के ब्लाउज और साड़ी खोलकर चेक किया गया है। संदेशखाली की महिलाओं का वीडियो बनाया गया। जिसके बाद उन्हें सभा में जाने दिया।

#WATCH | Barasat, North 24 Parganas: BJP MP Locket Chatterjee says, "...PM Modi will not rest till the women in Sandeshkhali get justice...Women coming to today's meeting were stopped...This is an insult to them. CM Mamata Banerjee couldn't protect the women but is giving… pic.twitter.com/9IoKzg2wRR — ANI (@ANI) March 6, 2024

उन्होंने कहा कि ममता सरकार में यह नारी का अपमान है। सीएम ममता बनर्जी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके। लेकिन शेख शाहजहाँ को सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संदेशखाली की महिलाओं की 10 लोगों की टीम से मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अकेले में बातचीत किया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi held a 12 kilometres long unplanned roadshow in West Bengal's Barasat, earlier today. pic.twitter.com/Dgzx0Q9COD — ANI (@ANI) March 6, 2024

पीएम और संदेशखाली की महिलाओं के बीच क्या बातचीत हुई है। इस बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन, जब तक संदेशखाली की महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक पीएम मोदी चैन से नहीं बैठेंगे।

#WATCH | Barasat, North 24 Parganas: BJP leader Agnimitra Paul says, "Why is CM Mamata Banerjee or her Govt so jittery about CBI taking Sheikh Shahjahan? What is she afraid of? Sheikh Shahjahan is a criminal, a murderer and a rapist. Why is Mamata Banerjee trying to protect… pic.twitter.com/1GOCvgOI6f — ANI (@ANI) March 6, 2024

बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी या उनकी सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई द्वारा ले जाने को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों हैं। उन्हें किस बात का डर है। शेख शाहजहां एक अपराधी, हत्यारा और बलात्कारी है। ममता बनर्जी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं। शेख शाहजहाँ को बचाने के लिए एकमात्र कारण यह है कि अगर शेख शाहजहाँ ने अपना मुँह खोला, तो ममता बनर्जी मुश्किल में पड़ जाएंगी। यही कारण है कि वह शेख शाहजहां को उन्हें सीबीआई को सौंपने से रोकने की कोशिश कर रही हैं।

#WATCH | On the Sandeshkhali incident, West Bengal Minister and TMC leader Shashi Panja says, "CM Mamata Banerjee has taken all possible steps. Investigation is underway and justice will be done. Our police, women police and members of the women's commission have also visited… pic.twitter.com/973aWnstxY — ANI (@ANI) March 6, 2024

पश्चिम बंगाल में मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने हर संभव कदम उठाए हैं। जांच चल रही है और न्याय मिलेगा। हमारी महिला पुलिस और महिला आयोग के सदस्यों ने भी वहां का दौरा किया है। राज्य सरकार द्वारा शिविर भी स्थापित किए गए हैं। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं हुई थीं। गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शेख शाहजहां गिरफ्तार किया है।

