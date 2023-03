पुणे से भाजपा सांसद गिरीश बापट का निधन, पिछले डेढ़ साल से बीमार थे, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट कीं

Highlights अंतिम संस्कार बुधवार शाम को वैकुंठ श्मशान घाट में किया जाएगा। कस्बा पेठ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक चुने गए थे। 2019 में पुणे से सांसद बने।

पुणेः पुणे से लोकसभा के सदस्य गिरीश बापट का बुधवार को यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सूत्रों ने बापट के निधन की जानकारी दी। बापट पिछले डेढ़ साल से बीमार थे। उन्हें गंभीर स्थिति में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था और वह जीवन रक्षक प्रणाली पर थे।

भाजपा की शहर इकाई के अध्यक्ष जगदीश मुलिक ने कहा, ‘‘आज बहुत दुखद दिन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पुणे लोकसभा सीट से सांसद गिरीश बापट आज हमें छोड़कर चले गए। उनका अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले डेढ़ साल से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था।’’

Shri Girish Bapat Ji was a humble and hardworking leader who served society diligently. He worked extensively for the development of Maharashtra and was particularly passionate about Pune';s growth. His passing away is saddening. Condolences to his family and supporters. Om Shanti pic.twitter.com/17M0XpcwpF — Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2023

उन्होंने बताया कि बापट का अंतिम संस्कार बुधवार शाम को वैकुंठ श्मशान घाट में किया जाएगा। वह कस्बा पेठ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक चुने गए थे। वह 2019 में पुणे से सांसद बने। बापट (72) पिछले कुछ महीनों से सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका अस्पताल में डायलसिस भी किया जा रहा है।

Saddened to hear about the demise of Shri Girish Bapat, Member of Parliament from Pune. He was a grassroots leader who contributed to the development of Pune and Maharashtra and worked for well-being of the people. Condolences to his family and followers. — President of India (@rashtrapatibhvn) March 29, 2023

हाल में हुए कस्बा पेठ विधानसभा उपचुनाव में बापट नेजल कैनुला मशीन लगाए व्हीलचेयर पर बैठकर वोट देने मतदान केंद्र पहुंचे थे। बापट इस सीट से पांच बार विधायक चुने गए थे। वह 2019 में पुणे से सांसद बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की।

Deeply saddened by the sad demise of Lok Sabha MP from Pune, Shri Girish Bapat. A known grassroot leader, he had worked tirelessly for the welfare of the people. I extend my deep condolences to his bereaved family. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/iwWkvwwxt2 — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 29, 2023

मोदी ने कहा कि गिरीश बापट जी एक विनम्र और मेहनती नेता थे, जिन्होंने लगन से समाज की सेवा की। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और पुणे के विकास के लिए विशेष रूप से भावुक थे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। शांति...

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पुणे से सांसद गिरीश बापट के निधन पर बुधवार को शोक व्यक्त किया। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पुणे से सांसद गिरीश बापट का निधन भाजपा के लिए बड़ा नुकसान है। बावनकुले ने कहा, ‘‘बापट का हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाना भाजपा के लिए बड़ा नुकसान है।

हम उनसे और उनके राजनीति करने के तरीके से बहुत कुछ सीखा करते थे।’’ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बापट उनके लिए गुरु और पिता तुल्य थे। पाटिल ने कहा कि बापट कई भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उनके साथी नेताओं के लिए गुरु की तरह थे। उन्होंने कहा, ‘‘यह जीवन से किसी पिता तुल्य व्यक्ति के चले जाने जैसा है।

पार्टी लाइन से परे उनकी दोस्ती और लोगों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनके संबंध उन्हें सबसे अलग बनाते थे। वह पार्टी और उसके विकास के लिए समर्पित थे। उनका निधन पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है।’’ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बापट के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।

शरद पवार ने ट्वीट किया, ‘‘बापट ने अपने चार दशक पुराने राजनीतिक करियर में हमेशा सर्व-समावेशी दृष्टिकोण अपनाया।’’ नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा कि पुणे जिले ने एक ऐसा नेता खो दिया जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था।

Web Title: BJP Lok Sabha member from Pune Girish Bapat passes away say party sources pm narendra modi