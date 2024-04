BJP LIST LS polls 2024: अब तक 430 प्रत्याशी घोषित, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का होशियारपुर से टिकट काटा, देखें लिस्ट

Highlights पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू को बठिंडा से मैदान में उतारा है। अकाली दल से लंबे समय से जुड़े एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती हैं। फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा।

BJP LIST LS polls 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को सात और उम्मीदवारों की घोषणा की और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के वंशज उदयनराजे भोसले को महाराष्ट्र के सतारा से मैदान में उतारा है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का पंजाब के होशियारपुर से टिकट काट दिया, लेकिन प्रभावशाली स्थानीय नेता के समर्थन को बरकरार रखने के लिए उनकी पत्नी अनीता सोम प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। इसने पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू को बठिंडा से मैदान में उतारा है।

The BJP Central Election Committee has decided on the following names for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Odisha.



