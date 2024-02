Delhi: बीजेपी का दावा, इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल और सीएम पद के लिए अपनी पत्नी का नाम आगे करेंगे

Highlights भाजपा नेता का दावा, इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल भाजपा का दावा, अपनी पत्नी का नाम सीएम पद के लिए आगे करेंगे ईडी के समन पर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल

Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक से दो दिन में इस्तीफा देंगे। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक से दो दिन में विधायकों की बैठक बुलाएंगे और अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद वह अपनी पत्नी का नाम सीएम पद के लिए आगे करेंगे।

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगातार ईडी पूछताछ के लिए समन भेज रही है। लेकिन सीएम केजरीवाल समन पर ईडी ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। ईडी की ओर से उन्हें पांच बार समन दिया गया। लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर ईडी ऑफिस जाने से बचते रहे हैं।

इसी पर दिल्ली के भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पहले केजरीवाल इस्तीफा देंगे इसके बाद वह ईडी के सामने पेश होंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि जब वे पेश होंगे तो वो ईडी के इतने पुख्ता सबूतों को नकार नहीं पाएंगे।

दिल्ली के भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को गैरकानूनी कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यदि ये समन गैरकानूनी है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का टूलकिट है।

10 बार समन टालने के बाद हेमंत सोरेन को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ा। अरविंद केजरीवाल कल अगर ईडी ने ने आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तो आप बेचारा बनने की कोशिश मत कीजिएगा।

