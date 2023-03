हावड़ा हिंसा को लेकर भाजपा ने मांगा सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा, कहा- बंगाल में हिन्दुओं का जीवन खतरे में

Highlights शुक्रवार को भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए भाजपा सांसद ने कहा- पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जीवन खतरे में है उन्होंने हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर एनआईए द्वारा जांच कराने की मांग की

कोलकाता:पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दौरान हुए पथराव और आगज़नी की घटना को लेकर सियासी पारा गर्म है। सत्तारूढ़ दल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस बीच भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हिंसा को रोकने के लिए नाकाम होने पर इस्तीफा मांगा है। शुक्रवार को भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वह सीएम भी हैं और राज्य की गृहमंत्री भी और वह इसे रोकने में असमर्थ हैं। यह एक के बाद एक हो रहा है... इसकी एनआईए द्वारा जांच की जानी चाहिए।

भाजपा सांसद ने कहा, यह बहुत ही निराशाजनक है। हर रामनवमी और दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बंगाल से इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है कि बंगाल में हिंदुओं का जीवन खतरे में है। उन्होंने कहा, कल (30 जनवरी) हावड़ा में हिंसा, ममता बनर्जी 30 घंटे के धरने पर बैठी थीं। उन्होंने क्या कहा? रमजान के दौरान मुसलमान अच्छे से रहते हैं। क्या यह इसका उदाहरण है? वह वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के साथ हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य खराब है।

