भाजपा ने की नए केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा, तारिक मंसूर बने उपाध्यक्ष, देखें सूची

Highlights पसमांदा मुस्लिम एमएलसी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को भाजपा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा की तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इस सूची में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का भी नाम शामिल है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपने संगठनात्मक फेरबदल को जारी रखा। ऐसे में इस बार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में बदलाव किया है। नई सूची में 13 उपाध्यक्ष और नौ महासचिव हैं। तेलंगाना भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय और राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है।

विधान परिषद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को भाजपा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मंसूर एक पसमांदा मुसलमान हैं। इस सूची में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का भी नाम शामिल है। कर्नाटक के नेता सीटी रवि और असम के लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया जैसे कई लोगों को महासचिव के पद से हटा दिया गया है।

Bharatiya Janata Party releases list of its central office bearers - Bandi Sanjay Kumar, Radhamohan Agrawal inducted as general secretaries pic.twitter.com/vFfZscJI0B