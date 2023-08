चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सरकार के बिल का कांग्रेस ने किया विरोध, पत्र साझा कर बीजेपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

Highlights चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर पेश सरकार के बिल का विपक्ष ने किया विरोध जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगाया नियंत्रण करने का आरोप विपक्ष ने सरकार पर संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और पटलने का आरोप लगाया

नई दिल्ली: चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर करने की मांग करने वाले विधेयक को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया है।

इस बिल के पेश होते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को तत्कालीन भाजपा संसदीय दल का 2012 का एक पत्र साझा किया।

पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ऐसी नियुक्तियों के लिए व्यापक आधार वाले कॉलेजियम का सुझाव दिया है।

पत्र में, आडवाणी ने मांग की थी कि सीईसी और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पांच सदस्यीय पैनल या कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और कानून मंत्री शामिल हों।

“There is a rapidly growing opinion in the country which holds that appointments to Constitutional bodies such the Election Commission should be done on a bipartisan basis in order to remove any impression of bias or lack of transparency and fairness.”



No, this isn’t a Modi… pic.twitter.com/NDXAHLQ6DZ