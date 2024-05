Lok Sabha Election 2024: अरविंदर सिंह लवली BJP में हुए शामिल, कई पूर्व MLA भी आए साथ

Lok Sabha Election 2024: दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, पूर्व मंत्री राज कुमार चौहान, पूर्व विधायक नसीब सिंह, नीरज बसोया ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था।

इस्तीफा देते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर टिकट बंटवारे में उनकी कोई सहमति नहीं ली गई। क्योंकि इसके पीछे प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया अपनी रणनीति बना रहे थे और उनकी वजह से दिल्ली में कन्हया कुमार और उदित राज को लोकसभा का टिकट मिला।

Former Delhi Congress President Arvinder Singh Lovely, former Minister Raj Kumar Chauhan, former MLA Naseeb Singh, Neeraj Basoya have reached BJP headquarters in Delhi pic.twitter.com/cbFtHueZyR