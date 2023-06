पश्चिम बंगाल की सीएम बनर्जी ने लालू यादव के छुए पैर, कहा-लालू जी का बहुत सम्मान करती हूं, हम एक परिवार की तरह सामूहिक रूप से लड़ेंगे, देखें वीडियो

Highlights लालू यादव अभी भी फिट हैं और वह बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी पटना पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की।

पटनाः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लालू यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि हम एक परिवार की तरह सामूहिक रूप से लड़ेंगे। सीएम ममता ने लालू यादव के पैर छुकर आशीर्वाद लिया। ममता दीदी ने राबड़ी देवी के लिए साड़ी लेकर आईं।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee today met former Bihar CM Lalu Yadav and his family in Patna, ahead of tomorrow's Opposition meeting. pic.twitter.com/YQyHJd59Wl — ANI (@ANI) June 22, 2023

ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं लालू जी का बहुत सम्मान करती हूं। राबड़ी देवी, लालू से मुलाकात के बाद मैं खुश हूं। वह एक वरिष्ठ नेता हैं। वह कई दिनों तक जेल और अस्पताल में थे। आज उनसे मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूं। लालू यादव अभी भी फिट हैं और वह बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं।

Patna | We will fight collectively like a family: West Bengal CM Mamata Banerjee post meeting Lalu Yadav & Bihar DY CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/nh8zM6Qcce — ANI (@ANI) June 22, 2023

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्ष के प्रमुख नेता यहां एकत्र हो रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ एक परिवार की तरह एकजुट होकर लड़ा जाए। विपक्षी दलों की बैठक के लिए ममता बनर्जी बृहस्पतिवार को यहां पहुंचीं।

#WATCH | Bihar | West Bengal CM Mamata Banerjee post meeting Lalu Yadav, Bihar DY CM Tejashwi Yadav & former Bihar CM Rabri Devi..."I want to thank the people of Bihar. I respect Lalu Ji a lot. I am happy after meeting Rabri Devi, Lalu Ji & Dy Tejashwi Yadav. He is a senior… pic.twitter.com/zXvK8EQugx — ANI (@ANI) June 22, 2023

उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम यहां आए हैं क्योंकि हम एक परिवार की तरह मिलकर लड़ेंगे।’’ पटना पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की।

#WATCH | Bihar: West Bengal CM Mamata Banerjee arrives at Patna Airport to attend the opposition meeting in Patna pic.twitter.com/Rmnzqku3O6 — ANI (@ANI) June 22, 2023

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar arrives at Patna circuit house to meet West Bengal CM, Mamata Banerjee ahead of Joint Opposition meeting pic.twitter.com/RiEdWllyNq — ANI (@ANI) June 22, 2023

