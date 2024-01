Bihar Political Update: 'खराब लग रहा था, हमने छोड़ दिया', इंडिया ब्लॉक को छोड़ने पर बोले नीतीश कुमार

Highlights बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इस्तीफा दे दिया, जिससे बिहार में महागठबंधन सरकार समाप्त हो गई नीतीश कुमार अब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के समर्थन से एनडीए में शामिल होकर दोबारा सीएम पद संभालेंगे उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद राजभवन के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इस्तीफा दे दिया, जिससे बिहार में महागठबंधन सरकार समाप्त हो गई। नीतीश कुमार अब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के समर्थन से एनडीए में शामिल होकर दोबारा सीएम पद संभालेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद राजभवन के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे 'अवसरवादी राजनीति' का आरोप लगाए जाने के बारे में सवाल किया गया, तो नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सदस्य दलों से 'आहत' हैं।

"मैं कुछ समय से कुछ नहीं कह रहा था। आपको याद होगा कि मैं हाल ही में बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन नहीं बोला। मैं इतना काम कर रहा था, मैंने वहां (इंडिया ब्लॉक) गठबंधन भी बनाया, इसके लिए बहुत सारी चीजें थीं। लेकिन बाकी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। इससे मैं आहत था। पार्टी में भी लोग इस व्यवहार से आहत थे। इस वजह से मैंने बात करना बंद कर दिया था।' जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि वह इंडिया पैड के बारे में क्या कहना चाहेंगे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'हमने छोड़ दिया।'

नीतीश के इस्तीफे से 72 वर्षीय जदयू नेता के लिए एक बार फिर नौवीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन इस बार भाजपा के समर्थन के साथ। भाजपा नेता आज बाद में नीतीश कुमार के आवास पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह आज शाम 5 बजे दोबारा शपथ लेंगे।

