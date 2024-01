Bihar political news: भाजपा, हम, जदयू, कांग्रेस और राजद अपने-अपने विधायकों के साथ कर रहे मीटिंग, नई सरकार का कल शाम शपथ ग्रहण, छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने की तैयारी!, अपडेट

Highlights नीतीश कुमार को लेकर भाजपा में भी नाराजगी है! जदयू के INDIA गठबंधन से बाहर निकलने की कोई जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और सीताराम येचुरी से बात की है।

Bihar political news: बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। भाजपा, हम, जदयू, कांग्रेस और राजद अपने-अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सांसद चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। नई सरकार का कल शाम शपथ ग्रहण हो सकता है। छुट्टी के दिन सचिवालय खोलकर तैयारी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के मना करने और कांग्रेस में संभावित टूट की आशंका को देखते हुए राजद नेतृत्व सरकार बनाने की संभावना छोड़ने की रणनीति पर काम रहा है। बिहार में कांग्रेस टूट की कगार पर है। विधायक दल की बैठक में सभी विधायक नहीं पहुंचे हैं। जदयू ने कहा कि 'INDIA' जो हमने बनाया था, अब विघटन की तरफ है। नीतीश कुमार को लेकर भाजपा में भी नाराजगी है!

Bihar politics: Chirag Paswan meets with Amit Shah in Delhi; BJP, RJD and JDU hold separate meetings



