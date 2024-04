Bihar LS polls 2024: लालू परिवार में 12 लोग और 6 की राजनीति में इंट्री, जंगलराज और परिवारवाद को मुद्दा, भाजपा के बाद जदयू का हमला

Highlights सीधा लालू परिवार के पास पहुंच जाएं और उनकी खोज खत्म हो जाएगी। सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को सीट अदला-बदली कर लेनी चाहिए। लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया है। बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में हैं।

Bihar LS polls 2024: भाजपा के द्वारा परिवारवाद को लेकर तीखा हमला बोले जाने का सिलसिला शुरू किए जाने के बाद अब उसकी सहयोगी दल जदयू ने भी उसी नक्शेकदम पर चलना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान जंगलराज और परिवारवाद को मुद्दा बनाया जाने लगा है। जदयू ने इसको लेकर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। जदयू के प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने शनिवार को तंज कस्ते हुए कहा कि घर में उम्मीदवार, पूरे शहर में ढिंढोरा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी को कुल 9 सीट मिली हैं। तीन सीटों के लिए उम्मीदवार अब तक इन्होंने घोषित कर दिए हैं। 6 बचे हुए हैं। तो उनको इधर -उधर नहीं जाना चाहिए वो सीधा लालू परिवार के पास पहुंच जाएं और उनकी खोज खत्म हो जाएगी।

नीरज कुमार ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को सीट अदला-बदली कर लेनी चाहिए। क्योंकि लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया है। बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में हैं। उन्हें सीटों की अदला-बदली कर लेनी चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद के परिवार के 12 सदस्यों में से छह का तो समायोजन हो गया है।

कोई पार्टी का अध्यक्ष है, कोई प्रतिपक्ष का नेता, कोई विधान परिषद में विपक्ष का नेता, कोई राज्यसभा सांसद, तो कोई लोकसभा प्रत्याशी है। शेष छह प्रतीक्षा सूची में हैं, इन सभी को कंफर्म कर दीजिए। परिवारवाद के लिए बेहतर राजनीति का एजेंडा आपके लिए है तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा।

आपके परिवार में 100 परसेंट लोगों को पॉलिटिकल जॉब मिल जाएगा। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है और उसके जरिए यह कहा है कि पहले लालू और उसके बाद राबड़ी देवी फिर दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताप राजनीति में आए। यहां दिल नहीं माना तो बड़ी बेटी मीसा और अब रोहिणी भी चुनावी मैदान में आई हैं।

यानी 12 लोगों के इस परिवार में 6 लोग तो राजनीति में आ गए हैं, ऐसे में बाकी के 6 लोगों की भी इंट्री करवा देना चाहिए, जिसमें 5 बेटी और एक बहु का नाम शामिल हो। इस तरह से कांग्रेस को अपनी पार्टी के लिए 6 उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है वो लालू से मदद हासिल कर ले।

