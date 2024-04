Bihar LS polls 2024: चिराग ने जीजा अरुण को उम्मीदवार बनाया, तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछा- कैसे जमुई में करेंगे प्रचार, क्या यह परिवारवाद नहीं!

Highlights लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक टिकट एनडीए खेमे में ही बांटा गया है। प्रधानमंत्री हो या फिर कोई और नेता, वे चुनाव प्रचार में बिहार तो आएंगे। उनको बताना पड़ेगा कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया?

Bihar LS polls 2024: पीएम मोदी के द्वारा लालू यादव पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिए जाने को लेकर अक्सर हमला बोले जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद की बात करते हैं वो भी खुद बिहार में अपनी सभा की शुरुआत परिवारवादी उम्मीदवार से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कल बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद पर तो बोलते रहे हैं, लेकिन पहली चुनावी जनसभा की शुरुआत ही परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं। उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये लोग समझते हैं।

#WATCH | Patna: Former Bihar deputy CM & RJD leader Tejashwi Yadav says, "PM Modi in his election campaigns always talks about dynastic politics. But, in his very first campaign in Bihar, he rallied for the candidate who himself is a dynastic politician. This shows the difference… pic.twitter.com/Cm7QyRVxoY