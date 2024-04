BIHAR Lok Sabha Elections 2024: 10 साल से आप क्या कर रहे थे, हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे क्या?, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दिया विवादित बयान, देखें वीडियो

Highlights अमित शाह के बयान पर भड़कते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। लोगों को शर्म आता है कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव जीतने लिए इतना झूठ बोलते हैं। 10 साल से आप क्या कर रहे थे, हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे क्या?"

BIHAR Lok Sabha Elections 2024: बिहार में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम मोदी की तुलना हिजड़ा से कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप 10 साल से क्या हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे? उन्होंने पूछा है कि पीएम मोदी क्या कर रहे थे, वो 10 साल में मंडल कमीशन क्यों नहीं लागू किए? दरअसल, सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस के कारण देश में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है।

Patna: Vikassheel Insaan Party Chief Mukesh Sahani says, "...BJP leaders should tell what work they have done and what they are going to do..." pic.twitter.com/AR2vF6LE13