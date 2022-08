Bihar Crisis: महागठबंधन में निर्दलीय समेत 164 विधायक, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी

Highlights महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी मिलकर सरकार चलाएंगे। राजद नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने लीडर की तरह निर्णय लिया।

पटनाः नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में नीतीश कुमार ने कहा कि मैं राज्यपाल से मिलने आया और अपना इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन में निर्दलीय समेत 164 विधायकों समेत 7 पार्टियां हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि हमने राज्यपाल को 164 विधायकों की सूची सौंपी और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। शपथग्रहण समारोह कब हो सकता है, वह हमें बताएंगे। कुमार और यादव ने कहा कि हम सभी मिलकर सरकार चलाएंगे। यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने लीडर की तरह निर्णय लिया।

पूर्व सीएम ने बिहार के लिए फैसला लिया। भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है, इतिहास बताता है कि भाजपा उन दलों को नष्ट कर देती है जिनके साथ वह गठबंधन करती है। हमने देखा कि पंजाब और महाराष्ट्र में क्या हुआ। भाजपा समाज को बांट रही है।

I came here to meet Governor and gave my resignation. There are 7 parties including 164 MLAs along with Independents in Mahagathbandahan: Nitish Kumar at a joint presser with Tejashwi Yadav after meeting Governor pic.twitter.com/yg2Xp5NFmr

भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार 2020 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे या नहीं ? जब नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे तो आज बिहार के लोगों के समर्थन का अपमान किया है... ये क्या बात है? अगर आपको भाजपा परेशान कर रही थी तो 2 साल से रुके हुए क्यों थे।

जदयू की गठबंधन सहयोगी रही भाजपा ने नीतीश कुमार पर ‘‘धोखा’’ देने का आरोप लगाया है। कुमार ने जनता दल (यूनाइटेड) के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक के बाद राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कुमार पर 2020 के विधानसभा चुनाव के जनादेश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।

Across the Hindi heartland, BJP does not have any alliance partner, history tells that BJP destroys the parties with whom it forms an alliance. We did see that happening in Punjab & Maharashtra: RJD leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/qs3JPYL2MF