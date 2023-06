पटनाः विपक्षी दलों की बैठक खत्म, अगली बैठक जुलाई में, सीएम नीतीश बोले-काफी अच्छी मुलाकात हुई, मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय, जानें बड़ी बातें

Highlights अगली बैठक शिमला में जुलाई में होने की संभावना है। हम एक सामान्य एजेंडा तैयार करेंगे। भाजपा और RSS हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण कर रही है।

पटनाः पटना में विपक्ष की बैठक पर जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह एक अच्छी बैठक रही, जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही एक और बैठक होगी। काफी अच्छी मुलाकात हुई, एक साथ चलने पर सहमति हुई। जिसमें आगे की चीजें तय की जाएंगी, खड़गे जी यह बैठक आयोजित करेंगे।

It was a good meeting where it has been decided to fight the elections together. Another meeting will be held soon: JD(U) leader & Bihar CM Nitish Kumar on Opposition meeting in Patna