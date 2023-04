दिल्ली सीएम केजरीवाल को सीबीआई नोटिस पर मुख्यमंत्री नीतीश नाराज, कहा-लोगों के खिलाफ आजकल क्या-क्या काम हो रहा है?

Highlights हम सभी प्रयास करेंगे और एकजुट होकर काम करेंगे। अपने- अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए उसके कारण उनकी काफी इज्जत है।

पटनाः शराब नीति में कथित घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की नोटिस मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है। सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केजरीवाल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। केजरीवाल की तारीफ करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मेदांता अस्पताल के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस संबंध में पूछा गया उन्होंने कहा कि सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि लोगों के खिलाफ आजकल क्या-क्या काम हो रहा है? सभी लोग अपने- अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम कर रहे हैं।

#WATCH | Caste-based census is extremely beneficial if it is done in all states of the country. People will get to know about this very soon and we will raise awareness among them. We have instructed the officials to carry out the census without errors: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/wOd4cM5DZO