Bihar Cabinet:लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप के पास ये मंत्रालय,  राजद से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम और निर्दलीय के एक-एक विधायक ने ली ने शपथ

Highlights निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। संतोष कुमार सुमन को अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग तथा मंत्री बनाए गए। मोहम्मद आफाक आलम को पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा मुरारी प्रसाद गौतम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

पटनाः नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का आज यानी मंगलवार को कैबिनेट विस्तार हो गया। जदयू, राजद, कांग्रेस और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के 31 विधायक और विधान पार्षद ने आज मंत्री पद की शपथ लिया। राज्यपाल फागू चौहान ने महागठबंधन के सभी नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई।

राजभवन में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 52 मिनट तक चला। एक साथ 5-5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कुल 31 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें से राजद से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से एक और एक निर्दलीय ने शपथ ली। नये मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया।

नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री के अलावा सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन सहित ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वह रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग जैसे अहम विभागों का जिम्मा रहेगा।

#BiharCabinetExpansion | Portfolios allocated - CM Nitish Kumar keeps Home Dept, Deputy CM Tejashwi Yadav gets Health Dept, Vijay Kumar Chaudhary gets Finance Dept. RJD leader Tej Pratap Yadav to be the Minister of Environment, Forest and Climate Change pic.twitter.com/UYpvzwzJgl