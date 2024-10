Bid Adieu to Ratan Tata: एनसीपीए ग्राउंड पर श्रद्धांजलि?, चित्रकार नीलेश मोहिते उद्योगपति को यादकर भावुक हुए?, पूर्व कर्मचारी ने ऐसे किया याद, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया। रतन टाटा के मूल्यों और योगदान को याद किया। टाटा समूह के दिवंगत चेयरमैन एमेरिटस को श्रद्धांजलि दी।

Bid Adieu to Ratan Tata: भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड पर श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औ ने टाटा समूह के दिवंगत चेयरमैन एमेरिटस को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में अमित शाह पहुंच गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया और रतन टाटा के मूल्यों और योगदान को याद किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली शर्मा और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी सहित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने निधन पर शोक व्यक्त किया।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah pays last tributes to Ratan Tata in Mumbai. pic.twitter.com/RfgOuVhmPC — ANI (@ANI) October 10, 2024

#WATCH | On the demise of Ratan Tata, Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu says, "...He always used to talk about the nation. He has given India recognition globally. As an industrialist, he had a great vision...When I requested him to start a cancer hospital in Tirupati, he did… pic.twitter.com/Wbuz1IT7Wr— ANI (@ANI) October 10, 2024

राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र (एनसीपीए) में दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे लोगों की उमड़ती जनभावनाओं के बीच चित्रकार नीलेश मोहिते उद्योगपति को यादकर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे इस नेकदिल व्यक्ति ने उनकी रचनाओं को ताजमहल पैलेस होटल में प्रदर्शित करवाया था। मोहिते (30) पेशे से चित्रकार हैं और दक्षिण मुंबई में एक झुग्गी कॉलोनी में रहते हैं।

#WATCH | Former head coach of the Indian cricket team, Ravi Shashtri pays last tributes to Ratan Tata in Mumbai pic.twitter.com/ewXldcdOqK — ANI (@ANI) October 10, 2024

मोहिते ने कहा कि टाटा से वह कोविड-19 महामारी से पहले मिले थे और उन्हें अपनी एक पेंटिंग उपहार में दी थी। यह तस्वीर अब दिग्गज उद्योगपति के कोलाबा स्थित घर की शोभा बढ़ा रही है। मोहित ने कहा कि टाटा ने इस तस्वीर के बदले उन्हें एक लिफाफे में चेक दिया लेकिन उन्होंने वह चेक लेने से इनकार कर दिया और पूछा कि इसके बजाय क्या वह उन्हें कोई नौकरी दे सकते हैं।

मोहिते ने कहा, ‘‘नौकरी पर बात तो नहीं बन पाई। लेकिन रतन टाटा ने मुझे कोविड-19 महामारी के बाद कोलाबा में ताजमहल पैलेस होटल में अपनी तस्वीरों की सप्ताह तक प्रदर्शनी लगाने का अवसर दिया।’’ उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को यहां एक अस्पताल में निधन हो गया था। पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए दक्षिण मुंबई के एनसीपीए में रखा गया। अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली में किया जाएगा।

टाटा के पूर्व कर्मचारी ने रतन टाटा को याद करते हुए बताया ‘अद्भुत व्यक्ति’

टाटा समूह की एक कंपनी के 90 वर्षीय पूर्व कर्मचारी आदि पावरी ने बृहस्पतिवार को रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें एक ‘अद्भुत व्यक्ति’ बताया। रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दिवंगत उद्योगपति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

पावरी ने मुंबई स्थित पारसी कॉलोनी में ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, ‘‘मुझे याद है कि नवल टाटा (रतन टाटा के पिता) चुनाव लड़ते थे (कंपनी में), जिमी टाटा, टाटा टेक्सटाइल में मेरे अधीन थे, वह टाटा अहमदाबाद के प्रभारी थे। टाटा परिवार का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह (रतन टाटा) निश्चित रूप से एक अद्भुत व्यक्ति थे। निश्चित ही उन्हें स्वर्ग मिला होगा।’’

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray along with Aadtiya Thackeray, Anil Desai and Arvind Sawant pays last tributes to Ratan Tata in Mumbai pic.twitter.com/tyznXnvfd0 — ANI (@ANI) October 10, 2024

पारसी कॉलोनी में रहने वाले एक और व्यक्ति दयाल ने कहा कि रतन टाटा बहुत विनम्र और महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरे पारसी समुदाय और देश की क्षति है। टाटा की कंपनियों का 70 से 75 प्रतिशत मुनाफा परमार्थ कार्यों में जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करता है।’’

#WATCH | Mumbai | Isha Ambani, Executive Director, Reliance Retail Ventures Limited and Anand Piramal, Executive Director of the Piramal Group pay last respects to Ratan Tata pic.twitter.com/wNVv62DwMy— ANI (@ANI) October 10, 2024

