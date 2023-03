ओडिशाः मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में 21 पुलिसकर्मी घायल; अंडे फेंकने-पथराव का दावा, भाजयुमो ने भी पुलिस के खिलाफ दर्ज करायी शिकायत

Highlights भाजयुमो के बैनर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर बोतलें, अंडे फेंके और पथराव किया जिसके बाद उसने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया।

भुवनेश्वरः पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नब दास हत्याकांड और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भुवनेश्वर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मंगलवार ओडिशा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान झड़प में पार्टी के कई समर्थक और पुलिसकर्मी घायल हो गए तथा पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। ओडिशा पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 21 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

भाजपा युवा मोर्चा के बैनर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया। विधानसभा के सामने महात्मा गांधी मार्ग उस समय रण क्षेत्र में बदल गया जब पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर बोतलें, अंडे फेंके और पथराव किया जिसके बाद उसने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। झड़प में कई सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ता घायल हो गए।

भुवनेश्वर के डीसीपी प्रतीक सिंह ने बताया कि झड़प में एसीपी अमिताव माहपात्र समेत करीब 21 पुलिसकर्मी घायल हुए और कम से कम पांच पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

#WATCH | BJP Yuva Morcha protest against Odisha govt over former Health Minister Naba Das murder case and law &order situation in the state in Bhubaneswar pic.twitter.com/CKsbWVQdbo