BHU ने बांग्लादेशी छात्रों को दी बड़ी राहत, स्थिति सामान्य होने तक.. नहीं देना होगा कोई शुल्क

Highlights बांग्लादेशी छात्रों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दी कैंपस में रहने की दी अनुमति साथ ही नोट जारी कर कहा कि स्थिति सामान्य होने तक नहीं देना होगा कोई शुल्क बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीएचयू ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पत्र जारी कर कहा कि जो भी बांग्लादेशी छात्र अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और उन्हें बांग्लादेश जाने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो यहां बिना शुल्क के आगे भी स्थिति सामान्य होने तक रह सकते हैं। ऐसे में बीएचयू की ओर से छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। हालांकि, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भारत आने से वहां पर माहौल काफी बिगड़ गया है। इस बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मुख्य विपक्षी पार्टी की नेता खालिदा जिया को जेल से रिहा करने और अंतरिम सरकार के गठन का फैसला सुनाया।

बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसके नॉर्मल होने तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बांग्लादेशी छात्रों को कैंपस में रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी है। इंटरनेशल सेंटर की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एस.वी.एस राजू ने बताया कि हॉस्टल में पर्याप्त जगह है, छात्र यहां आगे भी रह सकते हैं।

BHU to allow Bangladeshi students who have passed out to continue their studies amid the ongoing situation in Bangladesh pic.twitter.com/0Enh0Duw7X