Rameshwaram Cafe blast: 'हम नहीं चाहते कि बेंगलुरु में कोई डरे', घायलों से मिले सीएम,डिप्टी सीएम बोले निष्पक्ष जांच करेंगे

Highlights अस्पताल में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पहुंचे उन्होंने घायलों से मुलाकात की डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु में किसी को भी डराने की जरूरत नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कहा राष्ट्र विरोधी तत्वों को सत्ताधारी दल के नेताओं से भरपूर समर्थन मिल रहा है

Bengaluru Rameshwaram Cafe blast: रामेश्वरम कैफे विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए शनिवार को अस्पताल में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। साथ ही घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से रिपोर्ट ली। शुक्रवार को रामेश्वरम कैफे में विस्फोट से चारों तरफ अफरातफरी मच गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा कैफे में एक बैग छोड़ा गया।

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM Siddaramaiah visits Brookfield Hospital to meet those injured in the Rameshwaram Cafe blast. pic.twitter.com/C8zZcYmkiW — ANI (@ANI) March 2, 2024

#WATCH | Bengaluru: On Rameshwaram Cafe blast, Karnataka Deputy CM DK Shivakumar says, "The government is very committed to come out with a clean and fair investigation. We have given free to the police authorities. The Central Crime Branch is investigating the matter. 7-8 groups… pic.twitter.com/ABdFijcQR4 — ANI (@ANI) March 2, 2024

जिसमें आईईडी बम रखा था। बैग रखने के एक घंटे बाद यह ब्लास्ट हुआ। घटना की वीडियो भी सामने आई है। इस पूरी घटना पर यहां की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर है। वहीं, बीजेपी लगातार प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़ी कर रही है। शनिवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बेंगलुरु में कोई डरे।

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM Siddaramaiah visits Brookfield Hospital to meet those injured in the Rameshwaram Cafe blast. pic.twitter.com/G4byV0dlm5 — ANI (@ANI) March 2, 2024

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार स्वच्छ और निष्पक्ष जांच के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। हमने पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दे दी है। केंद्रीय अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। 7-8 समूह काम के लिए पहले ही नियुक्तियां कर दी गई हैं और वे अपराधी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्य से कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।

बेंगलुरु में किसी को भी डराने की जरूरत नहीं है। हम पुलिस को आदेश देंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे। विस्फोट में इस्तेमाल किए गए उपकरण और सभी कोणों से जांच की जा रही है।

#WATCH | Bengaluru: On explosion in Rameshwaram Cafe, Former Karnataka CM Basavraj Bommai says, "From the day one this govt has failed in maintaining law & order. Anti-national elements are getting a lot of support from the leaders of the ruling party and the morale of police has… pic.twitter.com/eeL5x0g7No — ANI (@ANI) March 2, 2024

बेंगलुरु कैफे विस्फोट पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह सरकार पहले दिन से ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को सत्ताधारी दल के नेताओं से भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी गुंडा तत्व शहर में खुलेआम घूम रहे हैं और अब उनमें बेंगलुरु में बम रखने की हिम्मत आ गई है, यह एक बहुत ही गंभीर घटना है। इसलिए इस मामले की एनआईए जांच होनी चाहिए।

