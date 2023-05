बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आरोपी सुजय कृष्ट भद्र को ईडी ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार, भाजपा ने कहा- सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 31, 2023 07:35 AM

राज्य भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, एसएससी घोटाले में यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। कानून आखिरकार ‘मास्टरमाइंड’ और सबसे बड़े लाभार्थियों को पकड़ने के करीब पहुंच रहा है।

बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आरोपी सुजय कृष्ट भद्र को ईडी ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार, भाजपा ने कहा- सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी