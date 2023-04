Bathinda firing: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से मांगी रिपोर्ट, पंजाब सरकार ने भी बठिंडा पुलिस से रिपोर्ट तलब किया, जानें ताजा अपडेट

Highlights केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर सेना से रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार ने भी बठिंडा पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। सैन्य स्टेशन पर परिवार के सदस्यों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। वहीं परिसर के भीतर स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

बठिंडाःपंजाब के बठिंडा में सैन्य ठिकाने पर बुधवार को सुबह हुई गोलीबारी में चार लोगों की जान चली गई। राज्य पुलिस ने इसे ‘‘आपस में हुई गोलीबारी’’ की घटना बताया है। पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस परमार ने बताया कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, किसी बाहर वाले ने हमला नहीं किया। यह आपस में हुई गोलीबारी की घटना है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर सेना से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस मामले की ब्रीफिंग देंगे। उधर, पंजाब सरकार ने भी बठिंडा पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।

Defence Minister Rajnath Singh will be briefed by Army Chief General Manoj Pande on the Bathinda Military Station firing incident in a short while from now pic.twitter.com/QdBWPLaSwg