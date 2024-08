नबन्ना अभिजन झड़पों को लेकर आज बांग्ला बंद का आह्वान; जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

Highlights बीजेपी ने 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बांग्ला बंद का ऐलान किया है। कोलकाता में एक विरोध रैली के बाद कोलकाता की सड़कें हिंसा और अराजकता की चपेट में आ गईं, जिसने कोलकाता में गलत मोड़ ले लिया। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है।

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को कोलकाता में राज्य सचिवालय में नबन्ना अभिजन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को 12 घंटे के बांग्ला बंद (पश्चिम बंगाल में हड़ताल) का आह्वान किया है। बीजेपी ने 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बांग्ला बंद का ऐलान किया है।

प्रदर्शनकारी 9 अगस्त को कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार-हत्या पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने के लिए नबन्ना पहुंचने का प्रयास कर रहे थे।

कोलकाता में एक विरोध रैली के बाद कोलकाता की सड़कें हिंसा और अराजकता की चपेट में आ गईं, जिसने कोलकाता में गलत मोड़ ले लिया। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से निपटने में कोलकाता पुलिस की कथित मनमानी की आलोचना करते हुए कहा कि दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों की मदद करना मूल्यवान है।

मंगलवार को नबन्ना अभिजन का आयोजन अपंजीकृत छात्रों के संगठन पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जौथा मंच द्वारा किया गया था जो लंबे समय से अपने डीए को केंद्र सरकार के समकक्षों के बराबर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय के आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से रैली शुरू हुई और प्रदर्शनकारी हावड़ा के संतरागाछी इलाके में एकत्र हुए।

