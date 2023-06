Ballistic Missile Agni-1: अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, बहुत ऊंचाई से लक्ष्य को भेदने में सक्षम, रेंज 700 से 3500 किमी तक, जानें और खासियत

Highlights यह मिसाइल बहुत ऊंचाई से लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। ‘प्लेटफार्म’ को विकसित करके अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

Ballistic Missile Agni-1: भारत ने बृहस्पतिवार को अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया, जिससे रणनीतिक हथियार के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सत्यापित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने ओडिशा में ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का प्रक्षेपण किया।

India carries out successful training launch of Medium-Range Ballistic Missile, Agni-1 from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. The missile is capable of striking targets with a very high degree of precision. The training launch successfully validated all operational & technical… pic.twitter.com/7bDEgL7BUa