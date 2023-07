बालासोर ट्रेन दुर्घटनाः सीबीआई ने तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया, 292 लोगों की हुई थी मौत, देखें कौन-कौन शामिल

Highlights सीबीआई ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर नकेल कस दिया है। ट्रेन दुर्घटना मामले में सीबीआई ने तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया है। हादसे में 292 लोगों की मौत हुई थी।

बालासोरः सीबीआई ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर नकेल कस दिया है। ट्रेन दुर्घटना मामले में सीबीआई ने तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है।

Balasore train accident | CBI has arrested 3 people, senior Section engineer Arun Kumar Mohanta, section engineer Mohammad Amir Khan & technician Pappu Kumar, under sections 304 and 201 CrPC pic.twitter.com/EkXTYFHncd