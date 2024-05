Weather Update: IMD ने इन राज्यों के लिए 31 मई तक की भीषण गर्मी की भविष्यवाणी, यहां देखें मौसम का पूरा पूर्वानुमान

By मनाली रस्तोगी | Published: May 29, 2024 07:40 AM

Next

भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ रही है और देश के कुछ हिस्सों में पानी की कमी हो रही है। आईएमडी का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीन दिन बाद भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

Weather Update: IMD ने इन राज्यों के लिए 31 मई तक की भीषण गर्मी की भविष्यवाणी, यहां देखें मौसम का पूरा पूर्वानुमान