Azamgarh By Election 2022: भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के सामने सपा के धर्मेंद्र यादव, जानें कांग्रेस और बसपा का हाल

Azamgarh By Election 2022: आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव रोचक हो गया है। आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने करीबी सहयोगी आसिम राजा को सपा उम्मीदवार घोषित किया।

आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव से बाहर है। उन्होंने कहा कि पिछली बार (वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव) एक 'महागठबंधन' (सपा और बसपा का गठबंधन) था, लेकिन इस बार ऐसा कोई गठबंधन नहीं है और भाजपा की जीत सुनिश्चित है।

#UPDATE | Azam Khan announces SP City President Asim Raza as party candidate from Rampur for Lok Sabha bye-polls. "Earlier it was Dr Tanzeen Fatima (Khan's wife) but Raza will be contesting now. He is one of the loyal workers we have," he said in Rampur, UP pic.twitter.com/65Dv6pUawq — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 6, 2022

उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने शाहआलम उर्फ गुडडू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था। रामपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी।

Azamgarh, UP | They (BJP) may have competition from people who will stand second. But there is no competition for the first post which was, is & always be SP party's. Nobody but SP has a stronger hold here: Dharmendra Yadav, SP Lok Sabha by-poll candidate after filing nomination pic.twitter.com/lj4wyaKtcZ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 6, 2022

आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे, समाजवादी पार्टी से मुकाबला इस जिले में ना किसी का था, ना है और ना किसी का रहेगा।

चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाती है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है। मेरी ये खुशनसीबी है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया, ये अब तक का इतिहास है और हमारा ये इतिहास लगातार बरकरार रहेगा।

Dinesh Lal Yadav got immense blessings from people last time. This'll work during the election. People of Azamgarh are ready to bloom lotus this time & send Dinesh to Lok Sabha. People are going to vote for us, there will be a fight with BSP here: Swatantra Dev Singh, BJP UP Pres pic.twitter.com/84RjsWBypG — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 6, 2022

आजमगढ़ जाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पर मतदान करेगा। यादव के मुताबिक इस बार समीकरण पूरी तरह से अलग हैं। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि आजमगढ़ में लोग खुद को भाजपा से जोड़ना चाहते हैं। इस मौके पर उप्र भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दिनेश लाल यादव को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला था।

Congress will not field any candidate for the upcoming Lok Sabha by-elections from Rampur and Azamgarh. pic.twitter.com/AJZXwZ5noL — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 6, 2022

इस चुनाव में भी उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सिंह ने कहा कि आजमगढ़ के लोग चाहते हैं कि कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) खिले और दिनेश यादव को लोकसभा भेजें। उप्र भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मौजूदा उपचुनाव में मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच है।

कांग्रेस आगामी लोकसभा उपचुनाव के लिए रामपुर और आजमगढ़ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आजम खान ने रामपुर में अपने पार्टी कार्यालय दार-उल-आवाम (आम लोगों का घर) में राजा के नाम की घोषणा की। आजम खान ने कहा, ‘‘आपने सोचा होगा कि मैं फिर से अपनी पत्नी को मैदान में उतारने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीदा था। लेकिन मैंने अपने पुराने साथी को चुना है जिनके पास समृद्ध राजनीतिक अनुभव है और उनका नाम असीम राजा है।"

