तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराए गए आजम खान

Highlights उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सपा नेता फिलहाल निगरानी में हैं। खान को 20 मई 2022 को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा किया गया था।

नई दिल्ली:समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद सोमवार को उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सपा नेता फिलहाल निगरानी में हैं। पिछले साल अगस्त में सपा के वरिष्ठ नेता को निमोनिया से पीड़ित पाए जाने के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था।

Due to the sudden deterioration of SP leader Mohammad Azam Khan's health, he has been admitted to Sir Gangaram Hospital in Delhi. His condition is stable and is under observation. pic.twitter.com/mKnLJMoClT