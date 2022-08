'कितना ही काला जादू कर लें, जनता का विश्वास दोबारा नहीं जीत पाएंगे', पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज

Highlights 5 अगस्त को काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया- मोदी रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है- मोदी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्सपेयर पर बोझ बढ़ता है- मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 35 एकड़ में बने सेकेंड जेनरेशन (2जी) के एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीते 5 अगस्त को कांग्रेस द्वारा काले कपड़ों में किए गए प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमने 5 अगस्त को देखा कि कैसे काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया। ये सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा-हताशा का काल खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कितनी ही झाड़-फूंक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा।"

