तमिलनाडु के 6 मछुआरों पर हमला, एक मछुआरे की काटी उंगलियां, पीड़ितों ने कहा- श्रीलंका के थे हमलावर

नगापत्तिनम (तमिलनाडु): तमिलनाडु के नगापत्तिनम जिले के छह मछुआरों पर कथित तौर पर अज्ञात लोगों द्वारा प्वाइंट कैलीमेरे (कोडियाकराई) के पास बीच समुद्र में हमला किया गया और लूटपाट की गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना में सभी छह लोग घायल हो गए हैं और इस घटना से स्थानीय मछुआरों के गांवों में लोगों में डर है।

उन्होंने बताया कि मुरुगन के रूप में पहचाने गए घायलों में से एक की तीन उंगलियां हमलावरों ने काट दी और उसने दावा किया है कि हमलावर श्रीलंका के थे। नांबियार नगर के रहने वाले मछुआरे 14 फरवरी को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और जब वे प्वाइंट कैलीमेरे के बीच समुद्र दक्षिण-पूर्व में मछली पकड़ रहे थे, तो चार नावों में आए कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी नाव को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। वहीं तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए एक पत्र लिखा है।

