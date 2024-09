Atishi new Chief Minister of Delhi: दिल्ली की जनता नक्सली कम्युनिस्ट सीएम को कभी स्वीकार नहीं करेगी, कपिल मिश्रा ने बोला हमला

Highlights Atishi named new Chief Minister of Delhi; Kejriwal to resign at 4-30 pm: नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। Atishi named new Chief Minister of Delhi; Kejriwal to resign at 4-30 pm: आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। Atishi named new Chief Minister of Delhi; Kejriwal to resign at 4-30 pm: अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा।

Atishi named new Chief Minister of Delhi; Kejriwal to resign at 4-30 pm: नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के स्थान पर मंत्री आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नयी मुख्यमंत्री होंगी। इस बीच दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट लिख आतिशी पर हमला बोला है। मिश्रा ने लिखा है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा CM चुन रही हैं, जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा। दिल्ली की जनता एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

#WATCH | Delhi: Atishi addresses the media for the first time after being elected as the leader of Delhi AAP legislative party and the new CM.



She says, "People of Delhi, AAP MLAs and I - as the CM for a few months till elections, will work with just one goal. We have to make… pic.twitter.com/g9ft8xm4E1 — ANI (@ANI) September 17, 2024

#WATCH | Delhi: Atishi addresses the media for the first time after being elected as the leader of Delhi AAP legislative party and the new CM.



She says, "First of all, I would like to thank the popular CM of Delhi, AAP national convener and my guru - Arvind Kejriwal. He gave me… pic.twitter.com/kn9fVRILnx — ANI (@ANI) September 17, 2024

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को उनके स्थान पर अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे ‘आप’ विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वह तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे जब लोग उन्हें ‘‘ईमानदारी का प्रमाणपत्र’’ दे देंगे।

Delhi: Atishi addresses the media for the first time after being elected as the leader of Delhi AAP legislative party. She will be the new CM of Delhi after Arvind Kejriwal steps down. pic.twitter.com/8o6NLd014s — ANI (@ANI) September 17, 2024

आतिशी पार्टी और सरकार का प्रमुख चेहरा हैं और वह वित्त, शिक्षा एवं पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) समेत कई विभागों का कार्यभार संभालती हैं। आम आदमी पार्टी (आप)के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ पार्टी नेता आतिशी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए दावा करेगी।

#WATCH | After Atishi was elected as the leader of Delhi AAP legislative party and the new CM, Delhi minister Kailash Gahlot said, "Everyone unanimously agreed to the name of Atishi."



On "dummy CM" allegations of the BJP, he says, "It is the job of BJP to level allegations..." pic.twitter.com/awigHZaRjq — ANI (@ANI) September 17, 2024

आप के विधायक दल की बैठक मंगलवार को केजरीवाल के आवास पर हुई। बैठक में केजरीवाल ने आतिशी को अपनी उत्तराधिकारी चुनने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद आप ने आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की।

#WATCH | After Atishi was elected as the leader of AAP legislative party and the new CM of Delhi, Delhi minister Gopal Rai said, "Today, Delhi AAP legislative party meeting was called. In the meeting, Atishi was unanimously given the responsibilities of the CM until next Delhi… pic.twitter.com/TX9xZBKxKm — ANI (@ANI) September 17, 2024

आप की दिल्ली इकाई के संयोजक राय ने कहा कि नए मंत्रिमंडल पर फैसला पार्टी बाद में लेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मिलेगा और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा।

