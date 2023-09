Atal Awasiya Vidyalaya Yojana Varanasi: 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण, 1,115 करोड़ रुपये की लागत, पीएम मोदी ने छात्र-छात्राओं से संवाद भी किया, देखें वीडियो

Highlights निर्माण लगभग 1,115 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उत्तर प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

Atal Awasiya Vidyalaya Yojana Varanasi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। इनका निर्माण लगभग 1,115 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं से संवाद भी किया।

इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रत्येक विद्यालय का निर्माण लगभग 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए यहां खेल के मैदान, मनोरंजन गतिविधियों के लिए क्षेत्र, एक सभागार, छात्रावास परिसर, मेस और कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट की सुविधा भी दी गई है।

प्रत्येक विद्यालय में लगभग एक हजार छात्र पढ़ सकेंगे। इनका निर्माण विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

UP CM Yogi Adityanath says, "1400 children who lost their parents and guardians in the Covid era, are given admission in 18 schools of the first phase of the Atal Awasiya Vidyalayas... Sports and skill development will be focused, and the curriculum is based on…