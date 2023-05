झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत, मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 28, 2023 09:12 AM

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए संबंधित जिलों को हताहतों की संख्या का सत्यापन करने के लिए कहा गया है।

