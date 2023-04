असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास पर लगाए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप, कहा- राहुल गांधी से शिकायत की फिर भी कुछ नहीं हुआ

Highlights अंगकिता दत्ता ने कई ट्वीट कर श्रीनिवास पर प्रताड़ना और परेशान करने का आरोप लगाया है। अंगकिता ने आरोप लगाया कि लैंगिक आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उत्पीड़न किया गया है। अंगकिता दत्ता के अनुसार कई बार राहुल गांधी से इस संबंध में शिकायत के बावजूद श्रीनिवास के खिलाफ किसी जांच की शुरुआत नहीं की गई।

नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) की असम इकाई की प्रमुख अंगकिता दत्ता ने अपने सहयोगी और आईवाईसी प्रमुख श्रीनिवास पर प्रताड़ना और परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लैंगिक आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। अंगकिता दरअसल अंजन दत्ता की बेटी हैं, जो असम में तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री रहे थे और कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख भी थे।

अंगकिता ने एक के बाद एक कई ट्वीट् में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को टैग करते हुए उन्हें उनकी शिकायतों के बावजूद श्रीनिवास के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के भी भी कोसा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कई शिकायतों के बावजूद श्रीनिवास के खिलाफ किसी जांच की शुरुआत नहीं की गई है।

@IYC President @srinivasiyc has continually harnessed me and was discriminating on the basis of my gender. My values and education doesn’t allow me anymore. The leadership has played deaf ears despite bring front of them MANY TIMES @RahulGandhi@kcvenugopalmp@priyankagandhi — Dr Angkita Dutta (@angkitadutta) April 18, 2023

अंगकिता ने एक ट्वीट में लिखा, 'आईवाईसी के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने मुझे लगातार परेशान किया है और मेरे लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। मेरे संस्कार और शिक्षा मुझे अब इसकी इजाजत नहीं देते। कई बार बातों को सामने लाने के बावजूद नेतृत्व ने उसे अनसुना कर दिया है।'

I have kept quiet for months waiting for them to take action against him yet no one seem interested. @srinivasiyc in the guise of his PR is getting away with all kind of wrong doings — Dr Angkita Dutta (@angkitadutta) April 18, 2023

अंगकिता ने एक ट्वीट में कहा, 'मैं उनकी ओर से कार्रवाई के इंतजार में कई महीनों तक चुप रही, फिर भी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। श्रीनिवास बीवी अपने पीआर की आड़ में तरह-तरह के गलत काम करके भी बच रहे हैं। एक सेक्सिस्ट और अराजकवादी कैसे आईवाईसी का नेतृत्व कर सकता है। हर बार कैसे वह एक महिला को प्रताड़ित और नीचा दिखा सकते हैं? प्रियंका गांधी के 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का क्या हुआ?'

उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, 'मुझे राहुल गांधी पर बहुत विश्वास था और श्रीनिवास बीवी के उत्पीड़न और मेरे प्रति भाषा के अपमानजनक उपयोग के बारे में बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू गई थी। अभी अप्रैल आ गया है और अभी तक उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई है। क्या इसी सुरक्षित जगह के बारे में राहुल गांधी बात करते हैं?'

I had a lot of faith in @RahulGandhi and went to Jammu during @bharatjodo to appraise him of @srinivasiyc harassment and demeaning use of language towards me. It’s April now and still no equity against him. — Dr Angkita Dutta (@angkitadutta) April 18, 2023

अंगकिता ने कहा, 'मैं एक महिला नेता हूं। अगर मैं इस तरह के उत्पीड़न से गुजरती हूँ, तो मैं महिलाओं को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कैसे प्रोत्साहित करूँ?'

उन्होंने कहा, 'श्रीनिवास सोचते है कि वह इतने शक्तिशाली है और उसे बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है कि वह संगठन में एक महिला को परेशान और नीचा दिखा सकता है। जब पिछले आईवाईसी अध्यक्ष केशव कुमार ने यौन उत्पीड़न किया और (यह) #MeToo के कारण सामने आया, तो उन्हें हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब श्रीनिवास द्वारा छह महीने तक मानसिक रूप से प्रताड़ित और भेदभाव किए जाने के बावजूद मुझे चुप रहने के लिए कहा गया है और कोई जांच शुरू नहीं की गई है।'

