'56% मामलों में झूठे आंकड़े हैं, अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा ने कहा- पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय, उन्हें दंडित किया जाएगा...माफी मांगें

नई दिल्लीः महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, हिंसा के आंकड़ों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए बयान पर भाजपा ने नाराजगी जाहिर करते हुए माफी मांगने की बात कही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय सीएम 56 प्रतिशत महिलाओं को झूठा बता दिए। संबित पात्रा ने अशोक गहलोत से बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है और कहा कि उन्हें माफी मांगना चाहिए।

महिलाओं के प्रति राज्य में हिंसा के आंकड़ों पर बयान देते हुए अशोक गहलोत ने बीते दिनों कहा था कि 'कौन बलात्कार करता है? ज्यादातर अपराधी लड़की के रिश्तेदार, परिचित और परिवार होते हैं।' सीएम ने यही भी कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 56% मामलों में झूठे आंकड़े हैं, झूठे मामले हैं। हमने कार्रवाई शुरू की है। झूठे मामले दर्ज करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए ताकि वे राज्य सरकार और पुलिस को बदनाम करने की हिम्मत ना करें।

Instead of standing with victims & boosting their morale, if CM says 56% of the women are liars&will be punished, will women go to Police to file cases? Will they feel empowered? Clarification should be sought from Ashok Gehlot & he should be asked to apologise: Sambit Patra, BJP